Депутат Куринный допустил вероятность массового перехода на удаленку при вспышке гонконгского гриппа

Гонконгский грипп, который начал распространяться в России, вызывает серьезную обеспокоенность. В некоторых регионах уже введены ограничительные меры, так как заболевание протекает тяжело и вызывает множество осложнений. Заместитель председателя комитета Государственной думы России по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» не исключил массового перехода на удаленный формат работы при росте заболеваемости.

«Вариант перехода на удаленку может быть выбором. Понятно, что при согласии работодателя и работника», — отметил парламентарий.

Такой подход позволит не прерывать рабочий процесс и снизит риск распространения опасной инфекции, считает депутат. Он подчеркнул, что речь идет не только о гонконгском гриппе, но и о любой другой инфекции, передающейся воздушно-капельным путем.