Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

В начале лета россиян ждут три выходных дня подряд — с 12 по 14 июня. Об этом РИА «Новости» сообщил доцент Финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Игорь Балынин.

Эксперт напомнил, что 12 июня, в День России, страна будет отдыхать в связи с государственным праздником.

«Перечень нерабочих праздничных дней закреплен в Трудовом кодексе Российской Федерации. К ним относится День России, который отмечается 12 июня», — отметил он.

Эти пятые по счету длинные выходные станут последними в 2026 году.

Майские в этом году разлетятся на две части: по три дня между которыми — целая рабочая неделя. Важно запомнить, что официальный список нерабочих праздничных дней входят только 1 и 9 мая.