KP.RU: 59% опрошенных россиян заявили, что трудятся в полную силу в перерыве между майскими праздниками

Многие люди ждут майских праздников с нетерпением. Кто-то берет отпуск, кто-то — отгулы, а кто-то работает без особого энтузиазма. И все же есть и те, кто проявляет сознательность, сообщил сайт KP.RU .

По результатам опроса, 59% из 1,5 тысячи опрошенных признались, что трудятся в полную силу в перерыве между длинными выходными. Каждый восьмой россиянин на время майских праздников оформляет отпуск или отгулы, а каждый третий старается «не напрягаться». В этом году выходные ожидаются с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов объяснил, что праздники и выходные снижают объем производства товаров и услуг, но отдых никто не отменял. Однако устраивать официальные майские каникулы, по мнению эксперта, не стоит, так как это время посевных работ, когда задействованы многие смежные отрасли.