Россиянам напомнили, когда будут следующие длинные выходные после майских праздников

Россиян ждут трехдневные выходные в первый летний месяц — с 12 по 14 июня. Об этом говорится в производственном календаре на 2026 год, утвержденном российским правительством.

Россиян ждет короткая рабочая неделя, но только вторая, так как 1 июня хоть и считается Международным днем защиты детей, но не является официальным выходным. Законодательством в первый месяц лета предусмотрено празднование только Дня России — 12 июня, который в этом году выпадет на пятницу. Благодаря этому россияне смогут отдохнуть три дня без перерыва.

В июне 21 рабочий день, поэтому с финансовой точки зрения это средний месяц для отпуска. Работник и в деньгах существенно не потеряет, но и максимальной выгоды не получит. При этом в июне можно отлично отдохнуть, так как и погода теплая, и основной наплыв отдыхающих придется только на июль и август.

Ранее ведущий специалист по персоналу CHINT Ольга Клименкова посоветовала после долгих выходных распределить рабочую нагрузку, чтобы неспешно погрузиться в процессы.