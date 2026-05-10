HR назвала главную ошибку работников после возвращения с майских праздников

HR Клименкова: не требуйте от себя продуктивности сразу после длинных выходных

Главная ошибка сотрудников после долгих выходных — требовать от себя продуктивности с первого же дня. Об этом заявила ведущий специалист по персоналу CHINT Ольга Клименкова в беседе с «Известиями» .

Во время праздников сбивается привычный режим, объяснила эксперт. Поэтому даже до начала работы человек может чувствовать усталость.

Клименкова советует не пытаться в первый же день разобрать завалы из писем и задач. Лучше распределить нагрузку и спланировать дела заранее. Облегчить возвращение в строй помогают неформальные разговоры с коллегами и неспешное погружение в процессы.

Еще одна типичная ошибка — набивать первый день совещаниями. К бурным обсуждениям после отдыха многие еще не готовы.

«Большинству нужно время, чтобы снова войти в рабочий ритм после длинных выходных. Это нормально и не говорит о низкой мотивации персонала», — отметила Клименкова.

Она добавила, что работодатели тоже могут помочь: гибкий график, удаленка и внимание к самочувствию сотрудников заметно снижают стресс.

