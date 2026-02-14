Россиянам напомнили, как не испортить свидание в День влюбленных

Гастроэнтеролог Пехотина посоветовала не есть чеснок в День влюбленных

В День всех влюбленных, 14 февраля, лучше воздержаться от употребления продуктов со стойким резким запахом. Такой совет дала врач-гастроэнтеролог Елена Пехотина.

«Лук, чеснок, некоторые сорта рыбы и острые специи могут надолго сохраняться в выдыхаемом воздухе. Тщательная гигиена полости рта не всегда помогает устранить аромат», — сказала она.

Пехотина посоветовала аккуратно подходить к выбору блюд, содержащих потенциальные аллергены. Например, морепродукты, мед, орехи, клубника, цитрусовые или яйца могут спровоцировать аллергию даже у тех, кто никогда с ней не сталкивался.

«Рацион накануне и в день свидания должен быть легким, привычным для организма и сбалансированным. Это позволит избежать дискомфорта», — добавила врач.

Ранее стало известно, что влюбленные москвичи на 14 февраля больше всего любят ездить в Сочи и Ереван.