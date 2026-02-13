Стало известно, в каких городах влюбленные москвичи отмечают 14 февраля
Влюбленные москвичи больше всего любят ездить на 14 февраля в Сочи и Ереван
Москвичи нередко планируют романтические путешествия на 14 февраля. На первом месте среди российских городов, в которые они направляются, расположился Сочи, а среди зарубежных — Ереван. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе обезличенных данных.
Чаще других короткие путешествия и отпуск в феврале планируют москвичи от 35 до 44 лет, на них приходится 45% трафика. Мужчины бронируют билеты чаще женщин — их доля составляет 59%.
Встречаются и необычные направления для романтического уикенда: например, Тобольск, Йошкар-Ола и Кызыл.
Самые дорогие авиабилеты на День святого Валентина были на рейс в Иркутск — цена достигла 107 тысяч рублей. Наиболее бюджетными оказались поездки в Псков, Казань и Нижний Новгород.
Ранее стало известно, что спрос на БДСМ-отели в преддверии Дня влюбленных вырос в три раза.