Россиянам напомнили, что последняя рабочая неделя апреля будет короткой

Следующая рабочая неделя в России продлится всего четыре дня — с 27 по 30 апреля. Это следует из производственного календаря на 2026 год, утвержденного российским правительством.

На следующей неделе 1 мая — Праздник весны и труда — выпал на рабочий день, пятницу. Кроме того, согласно Трудовому кодексу, рабочие дни накануне госпраздников сокращаются на час, поэтому четверг, 30 апреля, будет еще и предпраздничным сокращенным.

Согласно производственному календарю, россияне отработают четыре дня, а потом смогут отдохнуть трое суток. В мае же очередным предпраздничным сокращенным днем будет 8 мая, который также придется на пятницу.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин напомнил россиянам, что работники с фиксированным окладом заметят перекос в выплате майской зарплаты. По его словам, выплата за вторую половину месяца превысит сумму за первую.