Экономист Балынин напомнил о майском перекосе в выплате зарплаты

В мае 2026 года россияне, получающие фиксированный оклад, заметят разницу в выплатах за две половины месяца. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «ФедералПресс» .

По словам эксперта, выплата за вторую половину месяца будет выше, чем за первую.

«Трудовым кодексом РФ установлено, что выплата зарплаты производится не реже, чем два раза в месяц», — напомнил экономист.

Он объяснил, что сумма за каждую часть месяца рассчитывается с учетом числа рабочих дней. В мае 2026 года для работающих по пятидневной рабочей неделе будет 19 рабочих дней: девять в первой половине мая и 10 во второй.