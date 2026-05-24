Россиянам напомнили, что нельзя делать в День Кирилла и Мефодия

Православные верующие вспоминают святых Кирилла и Мефодия 24 мая. В России эта дата также известна как День славянской письменности и культуры, а в народной традиции ее издавна связывают не только с семейным благополучием, но и с особыми запретами и приметами.

По народным поверьям, 24 мая не подходит для резких шагов и важных начинаний.

В этот день старались не запускать новые проекты, не делать крупных покупок, не вступать в конфликты и не решать денежные вопросы — особенно не брать и не давать в долг, а также не пересчитывать деньги без нужды, чтобы не навлечь финансовые трудности.

Кроме того, предки избегали работы в поле и на огороде, откладывали дальние поездки и не назначали на эту дату свадьбы, отметил mk.ru.

Вместе с тем день считался спокойным и светлым, подходящим для дома и семьи. Его старались провести рядом с близкими, посвятить привычным домашним делам, помощи тем, кто нуждается в поддержке, и завершению того, что давно требовало внимания.

Особое значение 24 мая в народной традиции придавали погоде: считалось, что по ней можно понять, каким будет предстоящее лето. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что июнь на Русской равнине будет прохладным и назвал его «незабудковым».