«Незабудковый» июнь пообещали жителям Русской равнины

Жителей Русской равнины ждет «незабудковый» июнь — с температурой, которая будет лишь с трудом соответствовать климатической норме. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале .

Свежий финал весны повлияет и на начало лета. Даже по наиболее оптимистичному прогнозу, на большей части Русской равнины в июне не ожидают жаркой погоды.

«„Незабудковый“ июнь ждет Русскую равнину. Холодный финал весны определит и нежаркий старт грядущего лета», — сказал Тишковец.

Он уточнил, что при благоприятном сценарии температура в июне будет соответствовать климатической норме, а в ряде районов может и отстать от нее примерно на полградуса. Для Москвы средняя ночная норма составит +11,5 градуса, дневная — +21,7.

Такое своеобразное и поэтичное определение синоптик использовал из-за особенностей прогностической карты. Ее оттенки напомнили Тишковцу маленькие летние цветы.

«На прогностической карте цветовая температурная гамма похожа на голубые незабудки. Пусть июнь будет „незабудковым“», — добавил синоптик.

Ранее Тишковец уточнил, что комфортные условия для открытия купального сезона в центральной России могут сложиться лишь к середине июня. Виной всему — все та же прохладная погода.