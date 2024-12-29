Россиянам дополнительно увеличат пенсии в феврале

С 1 января 2025 года страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров проиндексируют на 7,3%. В феврале же их дополнительно увеличат на показатель фактической инфляции, зафиксированной по итогам 2024 года. Об этом сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

В сентябре текущего года министерство экономического развития опубликовало макропрогноз, в рамках которого был скорректирован прогноз по инфляции в России на 2024 год. Ранее ожидалось, что инфляция составит 5,1%, однако теперь этот показатель увеличен до 7,3%.

По состоянию на 21 октября, Банк России прогнозирует годовую инфляцию на уровне 8,4%. Ожидается, что по итогам 2024 года инфляция будет находиться в пределах от 8% до 8,5%.

«Уже начались досрочные перечисления пенсий за первые числа января. Они увеличены на 7,3%, как и предусмотрено принятым законом о бюджете. При этом в действующем законодательстве заложена норма об индексации пенсий по уровню фактической инфляции», — отметил он.

По словам Котякова, согласно предварительным данным, годовая инфляция складывается на несколько более высоком уровне. В этой ситуации законодательством предусмотрены особые полномочия правительства. После того как в середине января Росстат оценит фактическую инфляцию за год, будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до соответствующего уровня.

В феврале пенсионеры получат повышенные выплаты за февраль и доплату за январь, сообщил министр. По его информации, дополнительная индексация коснется примерно 37 миллионов граждан.

Ранее стало известно, что некоторым пенсионерам пенсии выплатят досрочно в конце декабря. Те, кому пенсия перечисляется через банк в период с 1 по 9 января, получат выплаты до 29 декабря. Пенсионеры, получающие выплаты через Почту России, смогут получить деньги в привычные дни.