Россиян ждут самые длинные зимние каникулы

Котяков: в 2026 году новогодние выходные в России продлятся 12 дней

Новогодние каникулы в 2026 году в России будут длиться 12 дней, что станет рекордным показателем за много лет. Об этом сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Новогодние выходные будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было», — сказал он.

Министр подчеркнул, что в последние несколько лет российские власти стараются сделать 31 декабря нерабочим. Для этого заранее переносятся выходные дни.

Из-за совпадения 3 и 4 января с выходными, как отметил Котяков, эти даты компенсируют переносом на 9 января 2025 года и 31 декабря 2026 года. В прошлом году россияне отдыхали на новогодних каникулах 11 дней.

Всего в следующем году работающие по пятидневной рабочей неделе граждане России будут трудиться 247 дней.

Ранее HR-специалист Сергей Муравьев рассказал, что работающие россияне могут продлить новогодние каникулы в 2026 году при оформлении отпуска на 29 и 30 декабря.