Россиян ждут два сокращенных рабочих дня перед майскими праздниками

В ближайшее время у работающих россиян будут два сокращенных дня — перед майскими праздниками 30 апреля и 80 мая. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«В ближайшее время россиян ждут не только майские праздники, но и сокращенные рабочие дни накануне — 30 апреля и 8 мая. Работа в такие дни должна быть сокращена на один час вне зависимости от того, сколько изначально длится рабочий день сотрудника», — напомнил юрист.

Сокращение рабочего дня регламентировано Трудовым кодексом РФ. Однако в некоторых случаях выполнение этого требования невозможно. Речь идет о непрерывно действующем производстве, где работа идет по сменам. В этом случае работодатель должен компенсировать переработку в один час дополнительным временем отдыха или оплатой.

Сокращение рабочего дня перед праздниками не должно влиять на размер заработной платы, отметил юрист. Исключение составляет почасовая оплата или сдельная.

