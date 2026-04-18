Россиян ждут два сокращенных рабочих дня перед майскими праздниками
Юрист SuperJob Южалин: сокращенными рабочими днями станут 30 апреля и 8 мая
В ближайшее время у работающих россиян будут два сокращенных дня — перед майскими праздниками 30 апреля и 80 мая. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
«В ближайшее время россиян ждут не только майские праздники, но и сокращенные рабочие дни накануне — 30 апреля и 8 мая. Работа в такие дни должна быть сокращена на один час вне зависимости от того, сколько изначально длится рабочий день сотрудника», — напомнил юрист.
Сокращение рабочего дня регламентировано Трудовым кодексом РФ. Однако в некоторых случаях выполнение этого требования невозможно. Речь идет о непрерывно действующем производстве, где работа идет по сменам. В этом случае работодатель должен компенсировать переработку в один час дополнительным временем отдыха или оплатой.
Сокращение рабочего дня перед праздниками не должно влиять на размер заработной платы, отметил юрист. Исключение составляет почасовая оплата или сдельная.
В майские праздники самыми популярными направлениями для отдыха внутри страны стали Санкт-Петербург, Москва и Казань, а за границей — страны Азии и ближнего зарубежья.