Россиян в июне ждутт длинные выходные за счет переноса с 8 марта

Депутат Нилов: у россиян будут длинные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня

Продолжительные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня стали возможными благодаря переносу нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Депутат напомнил, что День защитника Отечества в этом году пришелся на воскресенье, а Международный женский день — на субботу. Несмотря на это, баланс рабочих и нерабочих дней, закрепленных в Трудовом кодексе, сохранился.

«Из-за 23 февраля будет дополнительный выходной 8 мая, таким образом мы будем отдыхать 8, 9, 10 и 11 мая. А из-за 8 марта у нас будет дополнительный выходной 13 июня, после 12 июня — Дня России. Будем отдыхать четыре дня — 12, 13, 14 и 15 июня», — рассказал Нилов.

Постановление о переносе выходных — это право правительства, которым оно пользуется ежегодно, но при этом сохраняя общее количество нерабочих дней в году. Именно это, по словам парламентария, позволяет создать более комфортные условия для труда и отдыха.

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