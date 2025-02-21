Праздники в марте. Как работаем и отдыхаем в первый месяц весны
В первом весеннем месяце россияне традиционно отмечают 8 Марта — Международный женский день, который согласно Трудовому кодексу России считается нерабочим днем. В этом году этот день выпадет на выходной — субботу, и длинных выходных на этот праздник не будет. Сколько всего выходных и рабочих дней ждет россиян и стоит брать ли отпуск в этом месяце — в материале 360.ru.
Выходные и рабочие дни в марте
На март в этом году придется 21 рабочий день, один из которых — 7 марта — будет сокращенным и официально станет короче обычного дня на один час. Выходные дни будут наступать строго по календарю — в субботу и воскресенье.
Нерабочими — выходными и праздничными — днями будут 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 марта. Остальные дни будут рабочими.
Таким образом, март пройдет по стандартной для пятидневки схеме — пять рабочих дней с двумя выходными.
Длинные выходные в марте
Обычно Международный женский день, который празднуется 8 марта и официально закреплен Трудовым кодексом РФ как выходной и нерабочий праздничный день, при выпадении на выходной нерабочий день переносится на другой будний день.
Именно так случилось 2025 году: 8 марта — это суббота. Однако длинных выходных в марте в этом году не будет.
Перенос выходных в марте
Нерабочий день 8 марта в этом году перенесли на 13 июня — пятницу, которая последует за другим государственным праздником Днем России.
Таким образом этот мартовский день удлинит летние выходные в честь Дня России до четырех дней, включая 12, 13, 14 и 15 июня.
Примерно то же самое произошло и с Днем защитника Отечества: 23 февраля — это воскресенье, а нерабочий день перенесли на 8 мая.
Рабочие часы в марте
Норму рабочего времени, которая используется в том числе для расчета заработной платы, исчисляют по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье исходя из длительности ежедневной работы:
- при 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени — восемь часов;
- при 36-часовой — 7,2 часа;
- при 24-часовой рабочей неделе — 4,8 часа.
В марте 2025 года норма отработки за месяц выглядит следующим образом:
- при 40-часовой рабочей неделе — 167 часов;
- при 36-часовой — 150,2 часа;
- при 24-часовой — 99,8 часа.
Когда лучше брать отпуск
Отпускные в любом месяце рассчитываются по одной формуле и стоимость одного отпускного дня всегда одинаковая за год при постоянной заработной плате. А вот стоимость одного рабочего дня отличается от месяца к месяцу и зависит от количества этих дней в месяце.
Интересно
Таким образом итоговый доход (отпускные + зарплата за отработанные дни месяца) будет выше в тех месяцах, в которых больше рабочих дней.
С этой точки зрения март 2025 года не самый выгодный месяц для того, чтобы взять отпуск.
В 2025 году март — не очень выгодный с финансовой точки зрения месяц для того, чтобы взять очередной отпуск.
Наиболее выгодными для отпуска считаются июль и октябрь — в них обычно по 22-23 рабочих дня.
Куда съездить на отдых в марте
Для тех, кто все-таки собрался взять отпуск в марте и предпочитает отдых на берегу моря подойдут зарубежные курорты.
Объединенные Арабские Эмираты
В марте в ОАЭ море уже прогревается приблизительно до 23 градусов и вполне годится для купания. При этом весной там очень комфортная температура воздуха — днем от 27 до 29 градусов тепла, а ночью температура не опускается ниже +18.
Для въезда в Эмираты на срок не более 90 дней виза не нужна.
Таиланд
В первый месяц весны в Таиланде устанавливается сухая и жаркая погода с температурой воздуха на побережье около 34 градусов тепла днем и +25 ночью. Вода в море в марте прогрета примерно до 28 градусов.
Таким образом, в это время в Таиланде приятные погодные условия для пляжного отдыха и позволяют много времени проводить у моря.
Без визы в страну можно въехать на срок до 60 дней.
Индия
В марте 2025 года можно недорого отдохнуть на море в Индии, где солнце уже начинает припекать, и температура днем поднимается выше +30. Жарче всего в это время на юге — в Керале и Гоа. На море есть волны, но небольшие, так что можно купаться с детьми.
Для въезда в Индию потребуется получить визу, которая оформляется онлайн и стоит недорого.
Для тех же, кому по душе активный отдых и экскурсионный туризм, подойдут российские регионы.
Байкал
Здесь путешественников ждут горячие источники с видом на заснеженные горы; заповедные места, которые даже своей тишиной говорят о чем-то сокровенном; банные ритуалы; байкальский лед, который хочется фотографировать бесконечно.
Также здесь можно насладиться видами ледяных гротов в заливе Малого моря, традиционными танцами бурятов и горячими буузами, которыми кормят прямо на байкальском льду за сотни километров от цивилизации. А еще катание на велосипедах и коньках, отличная рыбалка.
В начале весны цены на билеты и услуги снижаются, при этом солнца и знаменитого вздыбленного льда больше.
Карелия
Самый популярный маршрут на снегоходах в Карелии — по Приладожью. Здесь перед отправлением всех научат водить снегоход, в дороге организуют горячий обед и делают остановки для фотосъемки. А вечером путешественников ждут теплые домики с камином и баней. Некоторые маршруты включают посещение зоопарка и озеро Янисъярви, которое образовалось после падения метеорита и является одним из самых древних кратеров в России. На островах озера до сих пор остались фрагменты и остатки метеоритной массы.
Кострома
В Костроме можно не просто прогуляться по городу, попробовать местные знаменитые сыры и посмотреть известные церкви, но еще и взять экскурсию «По тропам Ивана Сусанина».
Здесь предлагают пройти на охотничьих лыжах по лесу весь известный путь до деревни Домнино, по которому местный Иван пытался завести польское войско глубоко в леса, чтобы спасти царя Михаила Федоровича и русский народ. Финал путешествия — церковь святых царственных страстотерпцев и храм Успения Пресвятой Богородицы.