Праздники в марте. Как работаем и отдыхаем в первый месяц весны

В первом весеннем месяце россияне традиционно отмечают 8 Марта — Международный женский день, который согласно Трудовому кодексу России считается нерабочим днем. В этом году этот день выпадет на выходной — субботу, и длинных выходных на этот праздник не будет. Сколько всего выходных и рабочих дней ждет россиян и стоит брать ли отпуск в этом месяце — в материале 360.ru.

Выходные и рабочие дни в марте

На март в этом году придется 21 рабочий день, один из которых — 7 марта — будет сокращенным и официально станет короче обычного дня на один час. Выходные дни будут наступать строго по календарю — в субботу и воскресенье.

Нерабочими — выходными и праздничными — днями будут 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 марта. Остальные дни будут рабочими.

Таким образом, март пройдет по стандартной для пятидневки схеме — пять рабочих дней с двумя выходными.

Длинные выходные в марте

Обычно Международный женский день, который празднуется 8 марта и официально закреплен Трудовым кодексом РФ как выходной и нерабочий праздничный день, при выпадении на выходной нерабочий день переносится на другой будний день.

Именно так случилось 2025 году: 8 марта — это суббота. Однако длинных выходных в марте в этом году не будет.

Перенос выходных в марте

Нерабочий день 8 марта в этом году перенесли на 13 июня — пятницу, которая последует за другим государственным праздником Днем России.

Таким образом этот мартовский день удлинит летние выходные в честь Дня России до четырех дней, включая 12, 13, 14 и 15 июня.

Примерно то же самое произошло и с Днем защитника Отечества: 23 февраля — это воскресенье, а нерабочий день перенесли на 8 мая.

Рабочие часы в марте

Норму рабочего времени, которая используется в том числе для расчета заработной платы, исчисляют по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье исходя из длительности ежедневной работы:

при 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени — восемь часов;

при 36-часовой — 7,2 часа;

при 24-часовой рабочей неделе — 4,8 часа.

В марте 2025 года норма отработки за месяц выглядит следующим образом: