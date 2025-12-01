Россиян в декабре ждет самая короткая рабочая неделя

Бессараб: последняя неделя декабря станет самой короткой рабочей неделей в РФ

Последняя неделя декабря 2025 года станет самой короткой рабочей неделей. Трудиться придется лишь 29 и 30 числа, рассказала РИА «Новости» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Последняя неделя декабря станет короткой. Мы будем работать два дня: понедельник и вторник», — отметила парламентарий.

Также жители России в январе 2026-го будут работать 15 дней из 31, однако на размере окладной части зарплат это не отразится.

В прошлом году праздничными считались дни с 29 декабря по 8 января — всего 11 дней.

