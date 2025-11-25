Депутат Чаплин напомнил пенсионерам о возможности получить путевку в санаторий на новогодние праздники

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал в беседе с RT , как пенсионерам получить путевку в санаторий на новогодние праздники.

Депутат указал на необходимость обращения в органы социальной защиты по месту жительства. Региональные отделения ведут учет граждан, имеющих право на санаторно-курортное лечение.

«Пенсионерам нужно подать заявление и представить необходимые документы, в первую очередь паспорт, документ, подтверждающий право на льготы, и справку от врача», — пояснил парламентарий.

Чаплин подчеркнул, что для получения путевки важно иметь медицинские показания. По его словам, следует посетить врача-терапевта в поликлинике, который выдаст справку.