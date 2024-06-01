Россиян призвали проверить загранпаспорта перед летним отпуском

Россиянам следует сверить данные в заграничном паспорте, в том числе соотнести срок действия документа с поездкой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

В ведомстве напомнили, что о наличии удостоверяющих личность документов следует позаботиться заранее, чтобы не испортить себе летний отпуск. Если в загранпаспорте будут ошибки в установочных данных или в машиночитаемой зоне, его необходимо заменить.

Для этого необходимо обратиться в любое подразделение по вопросам миграции по месту жительства или фактического проживания, документ заменят бесплатно. Если возникнут проблемные ситуации, можно отправить заявление в МВД через сервис «Прием обращений» официального интернет-сайта ведомства, добавила Волк.

Ранее Ассоциация туроператоров России предупредила, что на границах участились случаи изъятия паспортов. Документы забирают из-за найденных в них опечаток и неточностей.