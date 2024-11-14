Россиян призвали не везти «детям-сиротам» дубайский шоколад

Генконсульство в ОАЭ призвало россиян не брать в аэропортах «шоколад для сирот»

Генконсульство России в ОАЭ обратилось к соотечественникам с просьбой не принимать в аэропортах при вылете на Родину посылки от незнакомых с так называемым «дубайским шоколадом для сирот». В пресс-службе дипмиссии отметили, что внутри бокса может быть, не сладость, а «киндер-сюрприз» для таможни.

«Транспортировка айфонов, шоколада, дайсонов и так далее через чемоданы случайных пассажиров в оптовых масштабах параллельным импортом не является», — напомнили в генконсульстве.

Дубайский шоколад — это десерт, известный своей хрустящей начинкой, которая состоит из обжаренного на масле теста катаифи и фисташковой или кунжутной пасты. Летом 2024 года эта сладость приобрела широкую популярность благодаря многочисленным обзорам в социальных сетях от известных блогеров и знаменитостей.

Врачи предупредили, что лакомство очень калорийно и даже опасно для здоровья. Оно травмирует эмаль из-за тонкого, обжаренного до хруста теста. Насыщенные жиры могут привести к расстройству пищеварения.