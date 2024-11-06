Диетолог Мухина предупредила об опасности дубайского шоколада

Дубайский шоколад, в состав которого входят фисташковая паста и пресное тесто, перенасыщен жирами и углеводами. Об этом изданию «Инфо 24» рассказала диетолог Марият Мухина.

Такое сочетание, по словам медика, опасно для здоровья. Лакомство вызывает травмирование эмали зубов из-за тонкого, обжаренного до хруста теста. Насыщенные жиры, в свою очередь, замедляют эвакуацию пищи из желудка и могут привести к диспепсии — расстройству пищеварения.

Знаменитая начинка шоколада в виде фисташковой пасты содержит много углеводов, которые поднимают уровень глюкозы в крови и приводят к гипогликемии. У человека обостряется чувство голода, что ведет к риску переедания, пояснила Мухина.