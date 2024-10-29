Медиаменеджер Семенова назвала счастливой случайностью феномен дубайского шоколада

Консультант в сфере креативных коммуникаций, медиаменеджер Анастасия Семенова в разговоре с «Газетой.Ru» объяснила феномен дубайского шоколада среди россиян счастливой случайностью.

Эксперт считает, что именно сарафанное радио и удачное продвижение продукта в соцсетях запустили виральный эффект, потянувший за собой реальный спрос. На руку производителю сыграл и тот факт, что каждая «дубайская шоколадка» делается вручную с узнаваемым характерным элементом. Покупатели могут взять только 200 грамм шоколада за 20 долларов через службу доставки еды Deliveroo в Дубае.

«Люди вынуждены ставить напоминания и будильники, чтобы не пропустить старт продаж», — сказала Семенова.

Шоколад начал продаваться с 2021 года, когда кондитер Сара Хамуда вместе с мужем открыли кондитерскую в Дубае. Особенностью продукта был нетривиальный вкус и текстурное сочетание.