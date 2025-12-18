Россиян предупредили о штрафах за украшение рабочего места к Новому году

Юрист Хаминский: за украшение рабочего места грозит штраф до 400 тысяч рублей

За украшение рабочего места можно получить штраф, если декор навредит здоровью коллег или нарушит правила противопожарной безопасности. Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил об этом РИА «Новости» .

Работодатель, по его словам, может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за установку новогодних украшений без разрешения. Если они угрожают здоровью коллектива, то грозит материальная и административная ответственность.

Хаминский сообщил, что право оштрафовать саму компанию есть у инспекции. По статье 5.27.1 КоАП России («Нарушение государственных нормативных требований охраны труда») предусмотрено наказание юридических лиц на сумму 80 тысяч рублей, за повторное нарушение — до 200 тысяч.

«Непосредственно за несоблюдение правил пожарной безопасности нарушителям грозит ответственность согласно статье 20.4 КоАП России. Граждане могут быть оштрафованы на 15 тысяч рублей, организации — на 400 тысяч рублей», — сказал он.

Особенно жесткие требования, по словам юриста, предъявляются к украшению производственных помещений. Запрещены самодельные гирлянды и несертифицированные электроприборы.

За гирлянду с внешней стороны окна можно получить штраф до 15 тысяч рублей. Член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров посоветовал крепить украшения изнутри.