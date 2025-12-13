Россиянам напомнили о штрафах за гирлянду на фасаде дома

РИА «Новости»: за гирлянду на фасаде дома может грозить штраф до 15 тысяч рублей

Россияне могут получить штраф от пяти до 15 тысяч рублей за размещение новогодних гирлянд на фасадах домов или внешней стороне окон, если это сопровождается нарушением правил пожарной безопасности. Об этом РИА «Новости» рассказал член комиссии ОП России Евгений Машаров.

Запрета на уличные украшения в законодательстве нет, однако любые работы, меняющие конструкцию фасада — например, сверление стен или установка кронштейнов — должны быть согласованы с управляющей компанией или ТСЖ. Машаров рекомендует получать разрешение письменно.

При жалобе соседа или УК МЧС может провести осмотр. Штраф возможен только в случае реальных нарушений, например использования гирлянд, не предназначенных для улицы. В качестве альтернативы эксперт предлагает размещать украшения внутри окон или на балконе — такие варианты не требуют согласований.

В прошлом месяце депутаты Госдумы обратились к главе Минстроя России Иреку Файзуллину с предложением отменить штрафы за самостоятельное украшение дворов и подъездов к Новому году. Парламентарии считают, что участие жителей в создании праздничной атмосферы способствует развитию добрососедских отношений и комфортной городской среды.