Россиян предупредили о штрафах за неактуальную прописку

Россияне должны актуализировать прописку после переезда — иначе им грозит штраф. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

«Если гражданин проживает без регистрации, то ему выпишут штраф: от 3000 до 5000 рублей — в Москве и Санкт-Петербурге», — отметил эксперт.

Он уточнил, что в других регионах административное взыскание составляет от 2000 до 3000 рублей.

Россияне должны иметь постоянную регистрацию по месту жительства и временную — по месту пребывания. Последнюю оформляют, если человек планирует жить не по месту постоянной прописки больше трех месяцев.

Ранее Минфин поддержал идею оформления семейной ипотеки по месту прописки. С предложением запретить оформлять семейную ипотеку не по региону регистрации заемщика выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.