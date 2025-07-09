Возникнут сложности. С чем столкнутся семьи после ограничения льготной ипотеки в регионах

Власти в ближайшее время могут ввести запрет на оформление семейной ипотеки не по региону регистрации заемщика. Предположительно, новые правила начнут действовать уже в начале года. О том, как изменится ситуация на рынке недвижимости, 360.ru рассказали специалисты.

Цены продолжат расти

Эксперт по недвижимости Владимир Шмелев объяснил, что запрет разработали не просто так: с помощью него правительство хочет в том числе сдержать отток населения в крупные города. По его словам, многие молодые семьи уже использовали программу льготной ипотеки для покупки жилья в Москве, Петербурге и других мегаполисах, но скоро такая возможность исчезнет.

«Инициатива эта принята прежде всего для того, чтобы не стимулировать отъезд из регионов, чтобы молодежь оставалась там, где родилась и училась. <… > Для граждан это, конечно, создаст определенные трудности в решении жилищного вопроса», — отметил он.

Эксперт предупредил, что запрет на оформление семейной ипотеки не по региону регистрации не окажет значительного влияния на стоимость квартир.