Возникнут сложности. С чем столкнутся семьи после ограничения льготной ипотеки в регионах
Аналитик Шмелев: из-за изменений в оформлении семейной ипотеки цены не упадут
Власти в ближайшее время могут ввести запрет на оформление семейной ипотеки не по региону регистрации заемщика. Предположительно, новые правила начнут действовать уже в начале года. О том, как изменится ситуация на рынке недвижимости, 360.ru рассказали специалисты.
Цены продолжат расти
Эксперт по недвижимости Владимир Шмелев объяснил, что запрет разработали не просто так: с помощью него правительство хочет в том числе сдержать отток населения в крупные города. По его словам, многие молодые семьи уже использовали программу льготной ипотеки для покупки жилья в Москве, Петербурге и других мегаполисах, но скоро такая возможность исчезнет.
«Инициатива эта принята прежде всего для того, чтобы не стимулировать отъезд из регионов, чтобы молодежь оставалась там, где родилась и училась. <… > Для граждан это, конечно, создаст определенные трудности в решении жилищного вопроса», — отметил он.
Эксперт предупредил, что запрет на оформление семейной ипотеки не по региону регистрации не окажет значительного влияния на стоимость квартир.
Я считаю маловероятным, что это приведет к снижению цен, поскольку инфляция у нас присутствует во всех отраслях. Цены растут не только на недвижимость, но и на автомобили, продукты питания и на все остальное.
Найдутся лазейки
Шмелев добавил, что после введения запрета некоторые граждане попытаются его обойти.
«Кто-то будет оформлять регистрацию у родственников в том городе, в котором планирует купить квартиру. Кто-то будет приобретать недорогую долю в другом регионе. Не для проживания, а для того, чтобы иметь возможность воспользоваться программой», — допустил он.
Новость об изменениях в правилах оформления льготной ипотеки также прокомментировал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Депутат одобрил запрет и подчеркнул, что он простимулирует жилищное строительство и закрепление кадров.
«Поддерживаю данную инициативу, поскольку льготная семейная ипотека предназначена для улучшения жилищных условий семей в местах их реального проживания, а не для использования в инвестиционных целях, как это зачастую происходит сейчас», — отметил он.
По его мнению, запрет положительно повлияет на семьи с детьми во всех регионах, а не только в четырех крупнейших.