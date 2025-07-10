Минфин поддержал идею оформления семейной ипотеки по месту прописки

Министерство финансов одобрило инициативу о выдаче семейной ипотеки только по месту регистрации заемщика. Об этом сообщил ТАСС .

Замминистра финансов России Иван Чебесков рассказал журналистам, что льготная программа предназначается на тех, кому она необходима, поэтому ее ограничение станет логичным решением.

«Конечно, ни для кого не секрет, что зачастую льготные программы используются в том числе для покупки инвестиционных квартир», — подчеркнул он.

С предложением запретить оформлять семейную ипотеку не по региону регистрации заемщика выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил соответствующим министерствам проработать инициативу. Она может заработать уже в I квартале 2026 года.

Эксперт по недвижимости Владимир Шмелев предположил, что некоторые семьи пойдут на уловки, чтобы оформить льготную ипотеку. Например, они будут получать с помощью родственников прописку в том регионе, в котором хотят купить жилье.