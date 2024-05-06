Россиян предупредили о схеме мошенников, разработанной к 9 Мая | 360°

Общество 06 мая 2024, 04:22 Россиян предупредили о схеме мошенников, разработанной к 9 Мая Куратор Храпунова: мошенники разработали схему обмана пенсионеров к 9 Мая Freepik

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Мошенники в преддверии праздника 9 Мая могут обманывать пенсионеров, обещая денежные выплаты. Об этом рассказала РИА «Новости» куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

«В преддверии 9 мая самой распространенной легендой, как и в прошлые годы, выступили обещания праздничных выплат — от президента, от правительства, от глав регионов. Суммы и источники разнятся при сохранении сути обмана», — предупредила эксперт.

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Живущие на пенсию пожилые люди радуются финансовой поддержке и поддаются на обман. Пенсионеры являются самой уязвимой категорией. Храпунова предостерегла россиян от излишней доверчивости и рекомендовала самостоятельно проверять на официальных сайтах любые обещания, которые дают незнакомцы по телефону.

Новым методом мошенников стали ложные соцопросы и маркетинговые исследования. Таким образом злоумышленники получают доступы к мессенджерам россиян.