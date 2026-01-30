Россиян предупредили о риске увольнения за громкий смех

Причиной увольнения может стать громкий смех, который нарушает трудовую дисциплину и срывает работу. Об этом изданию «Абзац» заявила юрист Екатерина Нечаева.

По ее словам, такая возможность зависит от конкретной компании, где работает сотрудник. В некоторых организациях необходима тишина, если работники заняты важными документами.

«Человек, который начнет шуметь, может сорвать рабочий процесс. Это не только нарушение трудовой дисциплины, но и срыв деятельности предприятия. Сотруднику могут сделать в первый раз замечание. Если он не усвоил, будет выговор и увольнение в третий раз», — объяснила собеседница издания.

Юрист добавила, что нарочито громкий смех также может повлиять на имидж компании, особенно если в здание приходят клиенты.

Ранее стало известно, что россияне в возрасте 35–45 лет стали самой уязвимой категорией для абьюза на работе.