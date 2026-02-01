Россиян предупредили о рисках проведения операций за границей

Проведение медицинских операций за границей может обернуться серьезными неприятностями. Об этом РИА «Новости» сообщила депутат Госдумы Юлия Дрожжина.

По ее словам, среди возможных рисков — опасность осложнений при транспортировке пациента, непрозрачность итоговой стоимости и сложность судебных разбирательств в случае нарушения прав.

«Если российская клиника нарушила права пациента, спор будет решаться в российском суде по понятным правилам. Но если сложности возникли после операции за рубежом, разбирательство придется вести уже по месту нахождения клиники и по нормам другого государства», — пояснила парламентарий.

Дрожжина отметила, что в некоторых случаях лечение за рубежом действительно оправданно, поскольку разные государства могут предложить разные уникальные методики. Однако важно осознавать все риски, в том числе необходимость вскоре после вмешательства перенести перелет домой.

«Если вы выбираете зарубежные медицинские организации, оценивайте риски и заранее понимайте, как будет защищено ваше здоровье и ваши права», — сказала депутат.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще ездить в Киргизию для лечения зубов.