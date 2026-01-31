Россияне стали чаще ездить в Киргизию для лечения зубов

Россияне стали чаще посещать Киргизию для лечения зубов и протезирования. Об этом РИА «Новости» сообщила стоматолог Светлана Еловая.

По ее словам, у приезжих российских граждан пользуется популярностью полная санация рта, включающая лечение, удаления, протезирование и имплантацию в случае необходимости.

Еловая пояснила, что часть пациентов из-за рубежа составляют бывшие граждане Киргизии, которые сменили гражданство и переехали в Россию, однако не хотят подыскивать новых врачей.

Еще часть приезжает по рекомендации, совмещая туризм с лечением.

«Мне рассказывали пациенты, что в своем городе иногда несколько недель не могут найти нужного специалиста. <…> Его или вообще нет, или запись на полгода. А у нас с этим проблем нет», — пояснила стоматолог.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о бесплатных зубных протезах для пожилых россиян.