Россиян предупредили о рисках подхватить кишечную инфекцию в майские праздники

Роспотребнадзор: в майские праздники есть риск отравления скоропортящейся едой

Во время майских праздников возрастает риск отравлений, поэтому следует внимательно относиться к скоропортящейся еде и соблюдать санитарные нормы при приготовлении блюд на открытом воздухе. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

К продуктам группы риска специалисты отнесли многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом и блюда с рубленым мясом.

Россиянам посоветовали не готовить большое количество еды, а скоропортящиеся салаты есть сразу после приготовления. Чтобы избежать отравлений, необходимо обращать внимание на срок годности продуктов и не покупать товары в незнакомых местах или на несанкционированных рынках.

Роспотребнадзор также призвал тщательно прожаривать мясо, яйца и рыбу и регулярно мыть овощи и фрукты.

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