Звездные лайфхаки. Знаменитости раскрыли секреты приготовления шашлыка

Майские праздники — пора шашлычной междоусобицы. Чтобы не спорить, кто главный по мангалу, можно воспользоваться звездными лайфхакми жарки мяса.

Своими секретами приготовления мяса с Super.ru поделились артисты, певцы и блогеры — они знают толк в маринаде. Читателям стоит просто выбрать понравившийся рецепт и наслаждаться.

Катя Лель

Певица поделилась рецептом шашлыка, который перешел ей по наследству от отца.

«Курицу режем маленькими кусочками, маринуем в сметане и большом количестве лука. Нанизываем на шампуры баклажан, помидоры и маринованное мясо», — рассказала исполнительница.