Звездные лайфхаки. Знаменитости раскрыли секреты приготовления шашлыка
Майские праздники — пора шашлычной междоусобицы. Чтобы не спорить, кто главный по мангалу, можно воспользоваться звездными лайфхакми жарки мяса.
Своими секретами приготовления мяса с Super.ru поделились артисты, певцы и блогеры — они знают толк в маринаде. Читателям стоит просто выбрать понравившийся рецепт и наслаждаться.
Катя Лель
Певица поделилась рецептом шашлыка, который перешел ей по наследству от отца.
«Курицу режем маленькими кусочками, маринуем в сметане и большом количестве лука. Нанизываем на шампуры баклажан, помидоры и маринованное мясо», — рассказала исполнительница.
Илья Соболев
Артист объяснил, как приготовить шашлык из свинины.
«Берем два килограмма свиной шеи, сок одного лимона, свежий молотый черный перец, два пучка кинзы, головку репчатого лука, соль по вкусу. Все режем, перемешиваем и ждем три часа. Ням-ням», — сказал Соболев.
Прохор Шаляпин
Певец раскрыл необычный рецепт шашлыка — для приготовления понадобится кока-кола.
«Мясо (лучше всего взять курицу или телятину) получается нежным, сочным, с легкой сладковатой ноткой. В маринад можно добавить соевый соус, оставить мясо на два-три часа», — отметил артист.
Алексей Жидковский
Блогер является автором и ведущим кулинарного шоу «Дорого & Богато», а также часто показывает подписчикам в социальных сетях процесс готовки. В своем рецепте шашлыка он предложил использовать пиво.
«Два килограмма свиной шеи промыть и нарезать. Добавить три луковицы, нарезанные кольцами, столовую ложку горчицы, перец горошком (по настроению). Заливаем это все дело пивом и ждем три часа. К этому мясу обязателен соус: мелко нарезанные кинза и зеленый лук с кетчупом. Даем настояться 15-20 минут и едим с сочным мясом», — рассказал Жидковский.
Как выбрать мясо для шашлыка
Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как выбрать мясо к шашлыку. Эксперты рекомендовали обратить внимание на внешний вид: свежее мясо имеет белый, кремовый или желтоватый жир и плотную консистенцию. Запах — без посторонних отдушек.
Покупать товар следует в проверенных магазинах. Если попалось некачественное мясо, необходимо направить продавцу претензию в письменном виде, а в случае отказа принять продукт обратно — сообщить в Роспотребнадзор.