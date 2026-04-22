Россиян предупредили о поддельных сайтах с товарами для дачников

Мошенники стали создавать поддельные сайты магазинов с товарами для дачников, чтобы выманивать у покупателей деньги под видом выгодных предложений. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Злоумышленники копируют известные магазины для садоводов и размещают на таких сайтах товары по заниженным ценам. Чаще всего речь идет о бензопилах, культиваторах, теплицах и удобрениях.

Покупателей убеждают внести полную предоплату, однако после платежа заказ не приходит. Основными жертвами мошенников становятся владельцы загородной недвижимости, садоводы и пенсионеры.

В «Мошеловке» отметили, что особенно актуальной эта схема становится в апреле, когда начинается сезон активных работ на дачных участках. Эксперты рекомендовали россиянам покупать товары для сада только в проверенных магазинах с хорошей репутацией.

Ранее в Санкт-Петербурге мошенники атаковали пользователей платных парковок. Они начали размещать поддельные QR-коды на информационных табличках, чтобы перенаправлять людей на фальшивые страницы оплаты.