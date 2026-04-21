В Петербурге мошенники начали клеить фейковые QR-коды на парковках

В Санкт-Петербурге на платных парковках начали появляться поддельные QR-коды, которые мошенники размещают поверх настоящих информационных табличек. Об этом сообщила пресс-служба городского центра управления парковками.

В учреждении пояснили, что оплатить парковку через QR-коды на щитах невозможно, поскольку такая функция не предусмотрена. Оригинальные коды ведут только на официальный сайт организации, где размещена информация о правилах пользования парковками и способах оплаты.

«Поддельные же коды могут направлять пользователей зоны платной парковки на фишинговые интернет-ресурсы, созданные для кражи личных данных. Поэтому перед сканированием важно убедиться, не наклеен ли QR-код поверх другого», — отметили специалисты.

Автовладельцам посоветовали внимательно проверять таблички перед сканированием и обращать внимание, не наклеен ли новый код поверх старого.

Сейчас специалисты обследуют парковочные зоны по всему городу, чтобы найти и удалить подделки. Личности тех, кто расклеивал фальшивые QR-коды, установят с помощью камер видеонаблюдения.

Автомобилисты в крупных городах ранее сталкивались с еще одной мошеннической схемой: им начали рассылать сообщения о штрафах за якобы неправильную парковку автомобиля.