Россиян предупредили о новом требовании для оформления субсидий на оплату ЖКХ

Юрист Бондарь: для субсидий на оплату ЖКХ потребуется электронная подпись

Чтобы оформить субсидии на оплату ЖКХ через сайт «Госуслуги» потребуется электронная подпись. Новое правило вступит в силу с 25 декабря, заявил РИА «Новости» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Если россиянин предоставит неполный комплект документов, рассмотрение заявки могут отложить на 10 дней.

«С 25 декабря 2024 года оформление субсидий через портал „Госуслуги“ потребует обязательного наличия электронной подписи (усиленной неквалифицированной или квалифицированной)», — напомнил Бондарь.

Специалист добавил, что требования ужесточили ради повышения безопасности. Также нововведение поможет минимизировать ошибки и подлоги при подаче заявок.

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