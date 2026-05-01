Россиян предупредили о новой схеме мошенников с «повышением пенсии»

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР и зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш предупредил россиян о новой мошеннической схеме, связанной с «повышением пенсии». Подробности он сообщил Lenta.ru .

«Он сообщает о „повышении пенсии“ и просит код из смс якобы для передачи данных в Пенсионный фонд. На этом этапе злоумышленник получает доступ к личному кабинету на „Госуслугах“ или в банке», — отметил Панеш.

Через некоторое время жертве звонит человек, представившийся «следователем ФСБ». Он сообщает, что через личный кабинет банка пытаются оформить кредит. Затем с пенсионером связывается «представитель ЦБ РФ».

По словам Панеша, жертве обещают вернуть средства, но предупреждают, что операция засекречена и разглашать информацию нельзя.

Также в праздничные дни москвичам нужно быть начеку и остерегаться мошенников. Злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников коммунальных служб.