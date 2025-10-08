Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с лотереями

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со схемами выигрыша в лотереях

Мошенники придумали новую схему обмана населения с предложением приобрести схему выигрыша в лотерее. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Однако на самом деле аферисты втягивают новых людей в финансовую пирамиду. Они рассылают на электронную почту письма со ссылкой на закрытый Telegram-канал, где якобы опубликовали схему выигрыша в лотерею.

После оплаты жертва переходит в канал, но схему выигрыша там не находит. Вместо этого человеку предлагают начать перепродавать доступ к каналу другим людям.

Ранее в Чебоксарах телефонным аферистам удалось выманить у пенсионерки 14 миллионов рублей. Мошенники представились ей сотрудниками государственных органов и предложили продиктовать код из СМС для записи на консультацию в ведомстве, что женщина и сделала.

В Центробанке объясняли, по каким фразам можно распознать аферистов.