В Чебоксарах телефонные аферисты выманили у пенсионерки 14 млн рублей

В Чебоксарах 64-летняя женщина лишилась 14 миллионов рублей, став жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба городского УМВД России.

По данным полиции, пару недель назад аферисты связались с женщиной по телефону, предложив ей помощь от государства. Для этого нужно было записаться в одно из ведомств, а для подтверждения записи надо было продиктовать код из сообщения. Пенсионерка так и поступила.

После этого аферисты позвонили ей уже под видом специалистов службы безопасности. Они заявили, что якобы злоумышленники получили доступ к ее личному кабинету на «Госуслугах» и оформили доверенности на имя некоего террориста.

Затем женщине пришло новое сообщение якобы от службы поддержки госпортала с указанием номера телефона для устранения возникших проблем. Она позвонила по нему и получила инструкции от аферистов, согласно которым и сняла со своих счетов деньги.

«Банковские работники заподозрили, что женщина находится под влиянием, и всячески старались помочь ей сохранить сбережения», — уточнили в ведомстве.

Но пенсионерка прибыла в банк с родственниками, которых убедила, что на снятые деньги якобы планирует приобрести квартиру.

В МВД добавили, что уже возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

