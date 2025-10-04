Центробанк раскрыл 10 самых распространенных фраз мошенников

Вычислить телефонных мошенников можно по распространенным фразам. Пресс-служба Центробанка их перечислила.

В регуляторе подчеркнули, что после таких высказываний необходимо прекратить разговор.

Самой популярной оказалась фраза «Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора и так далее». Второе место в рейтинге занял оборот «Финансирование запрещенной (экстремистской) организации». С помощью него злоумышленники хотят напугать жертву и получить от нее деньги.

В список также попали фразы «Звоню по поводу удаленной работы» и «Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)». Если пользователь продолжает диалог, то его просят сбросить код от СМС, что ни в коем случае нельзя делать. Также мошенники могут сказать фразу «Ваш аккаунт на портале „Госуслуги“ взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи».

При переписках в мессенджерах аферисты используют другие клише: «Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки» и «Оплатите имеющуюся задолженность, штраф».

Также мошенники могут попытаться подкинуть вредоносные ссылки под разными предлогами. Если пользователю присылают фразу «Это ты на фото?» и какой-то адрес, то переходить по нему ни в коем случае нельзя.

Ранее аферисты начали использовать для обмана граждан цифровые копии умерших людей. Они создают «двойников» с помощью нейросетей и связываются с россиянами, которые пережили утрату.