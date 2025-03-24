Россиян предупредили о небольших отпускных за майские праздники

Россиянам лучше воздержаться от отпуска в майские праздники, так как выплаты будут небольшими. Об этом 360.ru сообщил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян.

«Чем больше дней отпуска работник взял в мае, тем меньше отпускных получит. Работодателю же это выгодно, потому что отпускные будут сущими копейками», — сказал Мурадян.

HR-эксперт отметил, что в целом ситуация зависит от конкретной отрасли.

«Если, например, развлечения или общепит, то работодателю нужны работники на праздники. Если офисные работники или брокеры, то кто будет работать в эти дни?» — заключил он.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов ранее сообщил, что в 2025 году россияне смогут продлить майские праздники до девяти дней, взяв три дня отпускных — с 28 по 30 апреля. Парламентарий отмечал, что такой подход не нарушает трудовое законодательство.