Россиян предупредили о наказании за гирлянды с внешней стороны окна

Россиян могут оштрафовать на сумму до 15 тысяч рублей. Это касается украшения внешних сторон окон, подъездов, дверей и фасадов с помощью новогодних электрических гирлянд, рассказал РИА «Новости» юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Пренебрежение правилами влечет за собой установленную законом ответственность. Нарушение требований пожарной безопасности может обернуться крупным административным штрафом», — рассказал Хаминский.

Согласно статье 20.4 КоАП, за нарушение требований пожарной безопасности с граждан могут взыскать штраф до 15 тысяч рублей, а с организаций — до 400 тысяч. Также можно получить штраф за несоблюдение правил содержания жилых домов (статья 7.22 КоАП), который может достигать 50 тысяч рублей. Статьей 19.1 КоАП предусмотрено наказание за самоуправство, где штрафы также могут составить до 50 тысяч (для юридических лиц).

Юрист отметил, что, если действия человека при украшении фасадов, дверей и окон нанесли ущерб имуществу или здоровью людей, это может повлечь уголовную ответственность.

«В первую очередь необходимо помнить, что фасады, входные двери и окна лестничных пролетов являются общим имуществом собственников помещений в доме. Любые действия по их украшению, согласно жилищному законодательству, должны быть согласованы», — подчеркнул собеседник агентства.

Юрист пояснил, что такие полномочия обычно передаются управляющей компании, если это указано в договоре управления.

Ранее водителей предупредили о штрафах за размещение декоративных элементов на авто в зимний период. Автомобилисты рискуют даже лишиться водительских прав: любые изменения внешнего вида автомобиля могут быть расценены как нарушение правил дорожного движения.