Водителей предупредили о штрафах за размещение декоративных элементов на авто в зимний период

Эксперты предупреждают, что декоративные элементы на автомобиле в зимний период могут привести к серьезным последствиям. Автомобилисты, украшающие свои машины к новогодним праздникам, рискуют получить штраф или даже лишиться водительских прав, написала «ТСН24» .

По словам специалистов, любые изменения внешнего вида автомобиля, включая новогодние украшения, могут быть расценены как нарушение правил дорожного движения. Это может повлечь за собой административную ответственность, сообщил сайт vse42.ru.

В зависимости от характера нарушения водитель может быть оштрафован на сумму от 500 рублей или лишиться права управления транспортным средством на срок до нескольких лет.