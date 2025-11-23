Водителей предупредили о штрафах за размещение декоративных элементов на авто в зимний период

Эксперты предупреждают, что декоративные элементы на автомобиле в зимний период могут привести к серьезным последствиям. Автомобилисты, украшающие свои машины к новогодним праздникам, рискуют получить штраф или даже лишиться водительских прав, написала «ТСН24».
По словам специалистов, любые изменения внешнего вида автомобиля, включая новогодние украшения, могут быть расценены как нарушение правил дорожного движения. Это может повлечь за собой административную ответственность, сообщил сайт vse42.ru.
В зависимости от характера нарушения водитель может быть оштрафован на сумму от 500 рублей или лишиться права управления транспортным средством на срок до нескольких лет.
