Юрист Соловьев назвал причины блокировки банковской карты

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что карту могут заблокировать по инициативе владельца, банка, суда или приставов. Эксперт призвал при ограничении операций обратиться в банк, сообщает RT .

Соловьев подчеркнул, что блокировка карты отличается от блокировки счета. После ограничения операций по карте деньги на счете сохраняются: их можно снять в отделении банка при предъявлении паспорта.

Владелец должен сам заблокировать карту, если она потерялась, была украдена или осталась в банкомате. Такая мера нужна также после покупки на небезопасном сайте, сообщений от мошенников или уведомления об операции, которую клиент не совершал.

Банк может ограничить карту при нарушении условий обслуживания, компрометации данных и подозрительных операциях. Основаниями также могут стать неверный ввод ПИН-кода, просроченный долг, окончание срока действия карты, отзыв лицензии у банка, решение суда или приставов.

Юрист добавил, что карту могут заблокировать при подозрениях в налоговых и экономических нарушениях, использовании счета в дропперских схемах, хакерской атаке или длительном неиспользовании. Для снятия ограничений клиенту может потребоваться подтвердить законность операций справкой о доходах, выписками и договорами.