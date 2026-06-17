Россиян предупредили о мошенничестве на вокзалах

Кучава: мошенники на вокзалах вымогают деньги с помощью чужих сумок

Мошенники на вокзалах могут просить пассажиров присмотреть за сумкой, а затем обвинить их в краже ценных вещей и требовать деньги. Об этом ТАСС сообщил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.

Распространенная схема строится на имитации кражи. Злоумышленник просит отзывчивого пассажира ненадолго присмотреть за вещами и отходит.

«Вскоре он возвращается, нередко с агрессивным сообщником, выступающим в роли „свидетеля“, и заявляет, что из сумки пропал дорогой гаджет или крупная сумма денег», — рассказал Кучава.

После этого мошенники начинают давить на человека, обвинять его в воровстве и угрожать полицией. Расчет делается на то, что испуганный пассажир, боясь опоздать на поезд или попасть в дежурную часть, согласится заплатить компенсацию.

Кучава подчеркнул, что самый надежный способ защиты — вежливо, но твердо отказываться присматривать за чужими вещами.

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