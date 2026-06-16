IT-эксперт Морев заявил, что мошенники часто используют медицинские темы для обмана людей
Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев заявил NEWS.ru, что мошенники часто используют медицинские темы для обмана людей. Он отметил, что распространенными схемами стали создание фейковых онлайн-аптек и маскировка вредоносных программ под сервисы поликлиник.
Летом 2025 года было обнаружено 143 фейковых сайта, выдающих себя за онлайн-клиники. Преступники создают сайты-клоны известных учреждений и заманивают клиентов обещаниями дешевых лекарств или бесплатных консультаций врачей. После ввода данных банковской карты деньги списываются, а медикаменты не доставляются.
Морев также подчеркнул, что популярной схемой остается звонки от злоумышленников. Под предлогом приглашения на диспансеризацию или актуализации данных они просят назвать личные данные и код из СМС, который на самом деле используется для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги».
Кроме того, появились поддельные мобильные приложения, маскирующиеся под сервисы поликлиник или государственные медицинские порталы.