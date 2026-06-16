IT-эксперт Морев заявил, что мошенники часто используют медицинские темы для обмана людей

Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев заявил NEWS.ru , что мошенники часто используют медицинские темы для обмана людей. Он отметил, что распространенными схемами стали создание фейковых онлайн-аптек и маскировка вредоносных программ под сервисы поликлиник.

Летом 2025 года было обнаружено 143 фейковых сайта, выдающих себя за онлайн-клиники. Преступники создают сайты-клоны известных учреждений и заманивают клиентов обещаниями дешевых лекарств или бесплатных консультаций врачей. После ввода данных банковской карты деньги списываются, а медикаменты не доставляются.

Морев также подчеркнул, что популярной схемой остается звонки от злоумышленников. Под предлогом приглашения на диспансеризацию или актуализации данных они просят назвать личные данные и код из СМС, который на самом деле используется для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Кроме того, появились поддельные мобильные приложения, маскирующиеся под сервисы поликлиник или государственные медицинские порталы.