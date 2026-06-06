Россиян предупредили о мошеннических письмах-приглашениях на видеоконференцию

Аферисты начали рассылать письма со ссылкой на видеоконференцию, представляться правоохранителями и требовать передать деньги курьеру. Об этом россиян предупредила пресс-служба прокуратуры Москвы.

На одну из таких уловок попался 88-летний пенсионер из столицы. На экране появился лжеправоохранитель и заявил, что якобы с карты мужчины перевели деньги на финансирование преступлений. Злоумышленник показал инструкцию: снять все накопления и передать наличные курьеру. Аферисты пообещали вернуть деньги с процентами.

Пенсионер несколько раз снимал средства со счетов и отдавал их. Так он потерял больше четырех миллионов рублей. Расследование контролирует Гагаринская межрайонная прокуратура.

«Напоминаем, что настоящие правоохранители никогда не просят граждан снимать со счетов сбережения и передавать их курьерам. Услышали по телефону просьбы финансового характера — прекратите разговор», — отметили в прокуратуре.

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