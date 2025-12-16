В МВД назвали пять самых распространенных способов обмана мошенниками

Запугивание уголовным преследованием за якобы финансирование терроризма или правовые нарушения стало в этом году главным методом обмана россиян мошенниками. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале .

«На втором месте — предложения быстрого заработка, торговля криптовалютой или участие в инвестиционных схемах», — подчеркнула она.

На третьем месте расположилась схема с блокировкой банковских счетов или карт, сопровождаемая требованием немедленно перевести деньги на «безопасные» счета.

Далее идут ложные сообщения об аварийных угрозах, проверках инженерных систем, долгах, штрафах или необходимости заменить технику.

На последнем месте оказались такие методы, как предложения об удаленной работе, уведомления о проблемах с сим-картой, продажа несуществующих товаров и обещания соцвыплат от госструктур.

Ранее менеджер образовательного проекта Servicepipe Иван Горячев заявил, что в последнее время мошенники используют новую схему обмана. Они добиваются блокировки карты через банк, говоря о потере телефона, после чего карту блокируют. Потом связываются с владельцем и сообщают о мнимой угрозе.