Россиян предупредили об опасности быстрой стерилизации банок перед консервацией

Доцент Быстров: стерилизовать банки для консервации нужно не менее 30 минут

Быстрые способы стерилизации банок перед консервацией не устраняют некоторые устойчивые микроорганизмы. Об этом 360.ru рассказал кандидат технических наук, доцент, заместитель директора института Высшей школы управления гостеприимством «Росбиотеха» Дмитрий Быстров.

Эксперт отметил, что домашняя консервация не должна восприниматься как быстрый способ приготовления. Чем тщательнее обработаны сырье и тара, тем ниже риск порчи продукта и пищевых отравлений.

«Стерилизация и подготовка к консервированию — это достаточно серьезный процесс. Гонка за скоростью не всегда приводит к положительным результатам: можно потратить силы, время и средства на подготовку продукта, а потом банка взорвется или просто испортится», — объяснил Быстров.

Он подчеркнул, что стерилизовать банки нужно не менее 30 минут. Простое протирание тары уксусом или другие ускоренные методы не дадут гарантии безопасности.

«Есть микроорганизмы, которые погибают только при длительном тепловом воздействии. Поэтому классическая стерилизация на пару либо в духовке надежнее: при длительной обработке банка действительно становится стерильной», — сказал он.

Эксперт также не рекомендовал добавлять в заготовки аспирин для продления срока хранения. Он напомнил, что это лекарственный препарат, который имеет противопоказания, поэтому использовать его как консервант не стоит.

«Теплового воздействия, маринадов и кислот вполне достаточно. Не нужно пытаться законсервировать продукты на полстолетия: при классических способах заготовки спокойно хранятся пару лет», — заключил Быстров.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов напомнил, что уничтожить палочку ботулизма при домашнем консервировании крайне сложно. Она отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям и может выдерживать кипячение более пяти часов.