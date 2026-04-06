Инфекционист Неронов предупредил, что уничтожить палочку ботулизма можно только при промышленной консервации

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов сообщил «Газете.Ru» , что уничтожить палочку ботулизма при домашнем консервировании крайне сложно.

По словам специалиста, палочка ботулизма (Clostridium botulinum) отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям и может выдержать кипячение более пяти часов.

«Лишь при температуре 120 градусов и выше разрушается после 20 минут стерилизации», — отметил врач.

Такие условия достижимы в основном только при промышленной консервации.

Существует семь видов ботулинических токсинов, все они опасны для жизни. Возбудитель сам по себе не представляет угрозы, но вырабатываемый им токсин чрезвычайно ядовит. Даже минимальные его дозы могут вызвать отравление. Среди первых симптомов — тошнота, рвота, головокружение, нарушение зрения и слабость мышц.

Некоторые признаки, указывающие на возможное наличие ботулизма в консервах, включают вздутую крышку, помутнение в банке, пузырьки, пену и плесень.